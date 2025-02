Scontro tra autobus e scooter, morto centauro 22enne

agenzia

Alle 4 del mattino a San Lazzaro di Savena, nel Bolognese

BOLOGNA, 02 FEB – Ancora un incidente mortale in provincia di Bologna. Poco dopo le 4 di questa mattina a San Lazzaro di Savena, all’incrocio fra via Kennedy e via Emilia si è verificato uno scontro fra un autobus di Tper – adibito al trasporto del pertsonale dell’azienda – e uno scooter condotto da un ragazzo di 22 anni. Per il violento impatto, il giovane, operaio residente a Monterenzio, sempre nel Bolognese, è finito a terra: le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi. L’autista del mezzo ha chiamato immediatamente i soccorsI. Il 118 ha accompagnato d’urgenza il giovane all’Ospedale Maggiore di Bologna dove è deceduto poco dopo. I Carabinieri si sono occupati dei rilievi: in base alla prima ricostruzione, il mezzo di Tper stava svoltando da via Kennedy verso la via Emilia, in direzione Bologna, lo scooter procedeva verso Ozzano dell’Emilia. Al momento dell’impatto, gli impianti semaforici lampeggiavano.

