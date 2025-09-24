Scontro tra bus con 100 studenti a bordo, alcuni feriti lievi

agenzia

Tamponamento nel catanzarese, intervenute tre ambulanze

SIMERI CRICHI, 24 SET – Due pullman di linea si sono scontrati stamani sulla statale 106, nel Comune di Simeri Crichi, nel catanzarese. A bordo un centinaio di persone in prevalenza studenti diretti verso le scuole di Catanzaro. Nello scontro alcuni ragazzi hanno riportato ferite lievi e contusioni ma nessuno, secondo quanto è stato riferito, ha riportato conseguenze serie. I due mezzi stavano procedendo nella stessa direzione quando è avvenuto un tamponamento. Sul luogo dell’incidente sono intervenute tre ambulanze del Suem118 che hanno prestato le cure del caso sul posto mentre alcuni ragazzi sono comunque stati accompagnati in ospedale per accertamenti. Contuso anche l’autista del mezzo che ha tamponato l’altro pullman. I vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina hanno provveduto a mettere in sicurezza i due mezzi, mentre i carabinieri stanno provvedendo ai rilievi. L’incidente ha provocato disagi alla circolazione con la formazione di code in entrambi i sensi di marcia.

