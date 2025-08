Scontro tra due auto in galleria, morti due ragazzi

agenzia

Nel Pordenonese. Ferito un terzo giovane e una donna

TRIESTE, 05 AGO – E’ di due ragazzi di 19 anni morti, e di due persone ferite il bilancio di un incidente avvenuto nella tarda serata nella galleria Val Colvera, tra i comuni di Frisanco e di Maniago, in provincia di Pordenone. Nell’incidente, per cause che non sono state ancora stabilite, due auto si sono scontrate. Su una delle vetture viaggiavano tre giocatori della squadra di calcio Maniago Vajont che avevano appena concluso l’allenamento estivo che si tiene nella zona, a Poffabro. Due dei tre ragazzi sono morti, il terzo è rimasto ferito, così come la donna che era nell’altra auto.

