Scontro tra due auto, morti marito e moglie nel Reggino

agenzia

Grave in ospedale il conducente dell'altra vettura

SAN FERDINANDO, 03 AGO – Due persone, marito e moglie, sono morte in seguito ad un incidente avvenuto nella serata di ieri sulla Strada provinciale Est, a San Ferdinando, nel Reggino. Due auto, una Fiat Panda e una Volkswagen Golf, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Palmi che hanno provveduto ad estrarre i tre feriti dalle lamiere. Affidati al personale del 118, i coniugi, Silvia Fiumara e Pasquale Papasidero, entrambi cinquantenni, originari di Rosarno, sono stati trasportati in condizioni critiche nell’ospedale di Polistena dove sono morti poco dopo il ricovero. Il conducente della Volkswagen Golf, anch’egli ferito gravemente, è stato trasportato d’urgenza nello stesso ospedale. La strada provinciale è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi del caso e la messa in sicurezza dell’area. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Polistena, i carabinieri della Stazione di San Ferdinando e una pattuglia della polizia del Commissariato di Gioia Tauro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA