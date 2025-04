Scontro tra due auto sulla statale 18 nel cosentino, un morto

agenzia

E'accaduto nel tratto compreso tra Cirella e Diamante

DIAMANTE, 28 APR – Una persona è morta in un incidente stradale avvenuto stamane sulla strada statale 18 nel tratto compreso tra Cirella e Diamante, in provincia di Cosenza. Due le auto coinvolte, una Fiat Panda e un’Audi A6, che, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate. Nell’impatto tra i due veicoli è deceduto il conducente dell’utilitaria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Scalea e i sanitari del Suem 118, con il supporto dell’elisoccorso. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto. Il tratto di statale è stato chiuso al traffico per rendere possibili le operazioni di soccorso. Presenti anche i tecnici dell’Anas che si sono occupati del ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.

