Scontro tra moto a Trieste, un morto e due feriti

agenzia

Uno è molto grave. Strada chiusa, disagi alla circolazione

TRIESTE, 26 LUG – Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite, una in maniera molto grave, in un incidente stradale avvenuto a Barcola, l’affollata zona balneare di Trieste, nel quale sono rimaste coinvolte due moto e uno scooter. L’incidente, come segnala il sito de Il Piccolo, è avvenuto al Bivio di Miramare, di fronte alla fermata del bus, poco dopo il passaggio pedonale. La vittima è un uomo. I feriti sono stati portati all’ospedale di Cattinara; quello molto grave avrebbe riportato numerose fratture ed è stato intubato sul posto. La strada Costiera è stata chiusa, causando gravi disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenute tre ambulanze, un’automedica, i vigili del fuoco e la polizia locale.

