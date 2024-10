Scontro tra più auto, morta una donna nel Bresciano

agenzia

La carambola ieri sera a Calcinato

BRESCIA, 20 OTT – Una donna di 68 anni è morta nella notte dopo essere stata coinvolta nella tarda serata di ieri in un incidente stradale avvenuto a Calcinato, in provincia di Brescia. Probabilmente a causa della forte pioggia si è verificato uno scontro con diverse auto coinvolte. Una carambola nella quale la vettura della donna è rimasta intrappolata. Trasportata in ospedale in condizioni disperate, è morta nella notte.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA