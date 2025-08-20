++ Scontro tra treni regionale e merci, 2 feriti lievi ++

agenzia

L'incidente sulla linea Brennero-Trento, circolazione sospesa

TRENTO, 20 AGO – Circolazione sospesa sulla linea Brennero-Trento, tra Mezzocorona e Trento, a causa di un urto fra alcuni carri merci e un treno regionale. La dinamica – avvisa RfI – è in corso di accertamento. Dalle prime informazioni, durante le operazioni di manovra, i carri merci che si trovavano a Trento, in località Roncafort, si sono staccati dal resto del convoglio provocando la collisione con il treno regionale, che era fermo al semaforo, e l’uscita dai binari di una sola carrozza. Due le persone leggermente contuse ma non si registrano feriti gravi fra passeggeri e personale di bordo.

