Scontro tra uno scooter e un’auto, muore un sedicenne

agenzia

Nel Salernitano, feriti un coetaneo della vittima e una donna

SALA CONSILINA (SALERNO), 28 SET – A Sala Consilina, nel Salernitano, un ragazzo di 16 anni è morto dopo che lo scooter su cui viaggiava si è scontrato con un’auto. Feriti un altro giovane, anche lui sedicenne e passeggero dello scooter, e la donna alla guida della vettura. Nessuno dei due è in pericolo di vita. La vittima, un ragazzo del posto, era alla guida dello scooter. Con lui viaggiava un coetaneo originario di Teggiano. Per cause ancora in fase di accertamento, la moto si è scontrata in via Taverne con una Citroën C3 guidata da una donna. Le condizioni del conducente dello scooter sono apparse subito gravissime. Soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale “Luigi Curto” di Polla, il giovane è deceduto poche ore dopo nel reparto di rianimazione, a causa delle gravi ferite riportate. È rimasto ferito anche il passeggero dello scooter, l’altro sedicenne. Dopo le prime cure ricevute a Polla, è stato trasferito in nottata all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. Ha riportato seri traumi agli arti inferiori. Sotto shock la conducente dell’auto, che ha riportato lievi ferite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina e i sanitari del 118. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti. La notizia della tragedia ha profondamente colpito la comunità di Sala Consilina e dell’intero Vallo di Diano. Il sedicenne deceduto era molto conosciuto in paese. Il fatto è avvenuto proprio alla vigilia dei festeggiamenti in onore del santo patrono.

