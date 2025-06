Scooter contro auto, 16enne muore nel Casertano

agenzia

Il sindaco di Mondragone, dolore che fa scoppiare mente e cuore

CASERTA, 28 GIU – Era in sella al suo scooter quando si è scontrato violentemente con un’auto ed è finito sull’asfalto, procurandosi lesioni gravissime risultate fatali. E’ morto così a Mondragone (Caserta) Luigi Petrella, un ragazzo di 16 anni trasportato dopo l’impatto al Pineta Grande Hospital di Castel Volturno, dove però non c’è stato nulla da fare. E’ stato il sindaco di Mondragone, Francesco Lavanga, a dare la notizia del decesso su facebook. “Non esistono parole, gesti, silenzi – è il post di Lavanga – è un dolore che fa scoppiare mente e cuore. Il mio pensiero va alla famiglia distrutta dal dolore ed a Luigi, un ragazzo meraviglioso della nostra terra, che a soli 16 anni, è morto nella serata di ieri in un incidente con il motorino”. L’incidente è avvenuto in via Padule; sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto Territoriale di Mondragone, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica.

