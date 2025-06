Scoperta a Piacenza fabbrica clandestina tabacchi, un arresto

agenzia

Sequestrate 14 tonnellate di sigarette e 10 di tabacco

PIACENZA, 25 GIU – La Guardia di Finanza di Bologna, con il supporto del comando Provinciale Piacenza e la cooperazione della Commissione Europea-Olaf, ha condotto, insieme alla polizia rumena – in Italia e Romania – una operazione di contrasto alla produzione illecita di tabacchi: in particolare le Fiamme Gialle hanno scoperto, a Piacenza, un capannone utilizzato come fabbrica clandestina per la produzione di sigarette contraffatte. Sono state sequestrate 14 tonnellate di sigarette a marchio ‘Marlboro’ sprovviste del contrassegno dei Monopoli di Stato, una catena di montaggio completa composta da sofisticati macchinari e attrezzature riproducenti il citato marchio contraffatto, nonché di oltre 10 tonnellate di tabacco non lavorato e materiale vario per il confezionamento di pacchetti. Nell’ambito dell’operazione, condotta in Italia e Romania, una persona è stata arrestata e un’altra denunciata con l’accusa di contrabbando e contraffazione marchi. A seguito degli accertamenti è emerso come l’organizzazione criminale avesse in più occasioni acquisito tabacco dalla Polonia poi trasportato su gomma a Piacenza per la sua lavorazione. In Romania le forze dell’ordine, sulla scorta dell’operazione transnazionale, hanno sottoposto a sequestro 25 tonnellate di sigarette contraffatte, oltre ad armi da fuoco, ed hanno arrestato diversi appartenenti a un sodalizio criminale.

