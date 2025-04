Scoperta rete di spaccio gestita anche da minori su chat

agenzia

Eseguite 15 misure cautelari in Brianza

MONZA, 30 APR – Una rete di spaccio di hashish e droghe sintetiche, gestita in provincia di Monza attraverso Telegram da 17 spacciatori italiani, di cui 9 maggiorenni e 8 minorenni, e stata scoperta da un’indagine della Polizia di Stato, che questa mattina ha eseguito 15 misure cautelari (carcere, domiciliari e obbligo di firma) emesse dai gip del Tribunale di Monza e del Tribunale per i Minorenni di Milano. Due sono indagati a piede libero Durante le indagini, partite un anno fa a seguito del ricovero di un 17enne all’ospedale San Gerardo di Monza per abuso di cannabinoidi e cocaina, la Squadra Mobile di Monza aveva arrestato il fornitore della rete, un 24enne residente a Monza. Da quel momento, seguendo i canali social a lui collegati, gli investigatori sono risaliti a tutti i componenti della rete, di età compresa tra i 16 e i 37 anni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA