Scoperta rete internazionale per immigrazione clandestina

agenzia

Operazione Polizia tra Italia, Slovenia, Bosnia e Croazia

TRIESTE, 15 MAG – Una organizzazione di cittadini pachistani che gestiva tra Croazia, Bosnia, Slovenia una rete per portare in Italia clandestinamente immigrati attraverso la ‘rotta balcanica’ è stata smantellata dalla Polizia che ha arrestato 6 persone e un’altra è ricercata in esecuzione di una ordinanza di custodia emessa dal Gip del Tribunale di Trieste. L’operazione è stata condotta nelle ultime 24 ore dal Servizio Centrale Operativo e dalla Squadra Mobile di Trieste, e dalle polizie slovena, croata e bosniaca, attivate dal Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia attraverso gli uffici degli esperti per la sicurezza di Lubiana e Zagabria.

