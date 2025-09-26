Scoperto a Bressanone spaccio di droga con criptovaluta

agenzia

Denunciato un 21enne trovato con diversi stupefacenti

BOLZANO, 26 SET – Un controllo di routine dei Carabinieri di Bressanone ha portato al sequestro di diverse sostanze stupefacenti e ha messo in luce nuove modalità di spaccio, con pagamento in criptovaluta. Un giovane di 21 anni è stato trovato in possesso di un coltello con tracce di droga, e le perquisizioni successive, sia personali che domiciliari, hanno rivelato una varietà di sostanze tra cui marijuana, funghi allucinogeni, amfetamina e Lsd. Ma ciò che ha reso l’operazione particolarmente significativa è stata la scoperta di diverse Bitcoin Gift Card utilizzate per le transazioni illecite. Secondo i Carabinieri, si tratta di un chiaro segno di come gli spacciatori stiano sfruttando criptovalute e piattaforme criptate per eludere i controlli delle forze dell’ordine. Il ragazzo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.

