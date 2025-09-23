Scoperto ‘diplomificio’ nel Napoletano, indagati prof e studenti

agenzia

Risultavano presenti in classe ma in realtà a Milano e Bologna

NAPOLI, 23 SET – Versando cospicue rette ottenevano il diploma ma senza frequentare, alcuni ottenendo anche voti superiori al 70/100. La Guardia di Finanza di Napoli e la Procura di Napoli Nord contestano il reato di falso ideologico al preside, al vice preside e anche a numerosi docenti e studenti di un istituto scolastico paritario di Sant’Antimo, in provincia di Napoli a cui è stato notificato un avviso di conclusione indagini. Secondo quanto emerso dagli accertamenti dei finanzieri di Frattamaggiore, i docenti nel corso dell’anno scolastico 2023/2024 avrebbero attestato – ma falsamente – la presenza in classe degli studenti che, in realtà, il quel momento si trovavano altrove, a Milano, Bologna e in zone di confine come il Brennero.

