Scoppio a Ercolano, tre vittime in deposito fuochi abusivo

Tragedia

Bilancio definitivo, non risultano altri dispersi

E’ definitivo il bilancio di tre vittime per l’esplosione di un ingente quantitativo di fuochi d’artificio verificatosi nel primo pomeriggio alla periferia di Ercolano: al momento, si apprende dai carabinieri, non risultano altri dispersi. Dai primi accertamenti è emerso che il luogo dove c’è stato lo scoppio era un’abitazione adibita a deposito abusivo di fuochi d’artificio. Non è ancora chiaro chi fosse l’utilizzatore dell’immobile.

