Scoppio in palazzina Torino, l’arrestato è ricoverato

agenzia

L'uomo è nel reparto grandi ustionati

TORINO, 06 LUG – L’uomo arrestato ieri a Torino per avere provocato lo scoppio di una palazzina in via Nizza il 30 giugno, è Giovanni Zippo, 40 anni, residente a Torino e che lavora come guardia giurata. Ricoverato all’ospedale Cto nel reparto grandi ustionati, ha subito un intervento per le conseguenze dell’esplosione. Era stato visto scappare quella stessa notte con il volto gravemente sfigurato, sanguinante, ma senza cercare soccorso immediato sul posto. In quella confusione, quando tutti i presenti erano terrorizzati, nessuno ci aveva badato più di tanto. La circostanza però non era emersa nell’immediato e quel disastro era sembrato un incidente. I vigili del fuoco e le forze dell’ordine erano stati impegnati innanzitutto a salvare dalle macerie i feriti e a verificare che nessuno fosse rimasto intrappolato. Le indagini comunque erano partite. In seguito è emerso che sarebbe entrato nel palazzo in piena notte, portando con se una sacchetto, arrivando evidentemente a entrare in quell’appartamento vuoto, provocando lo scoppio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA