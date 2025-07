Scoppio palazzina, nessuna ipotesi sulle cause privilegiata

agenzia

La Procura Torino apre fascicolo

TORINO, 01 LUG – Nessuna ipotesi viene privilegiata rispetto ad altre in merito alle cause dell’esplosione che ieri ha devastato una palazzina a Torino provocando un morto e cinque feriti. La procura ha aperto un fascicolo (senza indagati) per disastro, lesioni e omicidio colposo, ma gli accertamenti sono ad ampio raggio e non puntano ancora verso una direzione precisa. Uno dei primi passi sarà individuare con precisione tutte le persone che a qualsiasi titolo avevano a che fare con la palazzina (residenti, proprietari degli appartamenti, eventuali affittuari, amministratori di condominio). Del caso si stanno occupando i vigili del fuoco, gli agenti del commissariato di polizia Barriera Nizza, la polizia locale e la squadra di polizia giudiziaria della procura.

