Scoppio Suviana, indagati dirigenti di Enel Green Power

agenzia

Sono cinque le persone iscritte nel fascicolo della Procura

BOLOGNA, 08 MAG – Dirigenti dell’Area Centro Nord di Enel Green Power, con specifica competenza sul sito di Suviana e sull’appalto della centrale idroelettrica, sono indagati della Procura di Bologna per l’incidente del 9 aprile 2024, quando un improvviso e devastante scoppio sotterraneo uccise sette lavoratori impegnati in un collaudo ad un generatore della struttura di Enel Green Power a Bargi, e ne ha feriti altri sei. Lo si apprende dopo che ieri era emersa la notizia dell’iscrizione di cinque persone, in vista di un accertamento irripetibile che dovrà essere disposto. Al momento le notifiche non risultano formalmente completate e non è chiaro se ci saranno altri indagati. Le ipotesi di accusa sono per disastro colposo, omicidio colposo sul lavoro plurimo e lesioni colpose sul lavoro.

