Scossa di magnitudo 4.0 nei Campi Flegrei

agenzia

Protezione Civile, non sono segnalati danni

NAPOLI, 26 LUG – E’ di magnitudo 4.0 la scossa di terremoto avvertita alle 13,46 nella zona dei Campi Flegrei ad una profondità di 4 chilometri. La scossa è stata avvertita nei comuni dell’area vicina all’epicentro ma anche in diversi quartieri di Napoli. Anche Procida ha “tremato” per la scossa delle 13.46 con epicentro nei Campi Flegrei ma avvertita chiaramente anche sulla vicina isola di Arturo. Tante i procidani che hanno percepito distintamente il movimento tellurico, forte e prolungato, in diverse zone dell’isola; alcuni di loro hanno anche lasciato per precauzione le case scendendo in strada. Subito dopo la scossa sono partiti i controlli ed il monitoraggio per eventuali danni, soprattutto nel versante nord dell’isola, ma al momento come conferma il sindaco procidano Dino Ambrosino, non ne sono stati rilevati. Secondo quanto riferito dalla Protezione Civile la scossa di terremoto di magnitudo 4.0 registrata nei Campi Flegrei è stata avvertita dalla popolazione ma non ha causato danni. “In seguito all’evento – si legge in una nota – la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche al momento non sono stati segnalati danni”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA