Scossa di terremoto in Friuli di magnitudo 3.2

agenzia

Avvertita in varie zone della Carnia, nessun danno

TRIESTE, 21 LUG – Una scossa di magnitudo 3.2 è stata registrata questa sera alla profondità di 4 chilometri in Friuli, a 2 chilometri a Ovest del comune di Verzegnis (Udine). Lo rende noto la Protezione civile del Fvg precisando che il terremoto è avvenuto alle 22:52. La scossa sarebbe stata avvertita in varie zone della Carnia, non avrebbe comunque provocato danni a persone o a cose.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA