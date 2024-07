Scout, in 18.000 a Verona per i 50 anni dell’Agesci

agenzia

Dal 22 al 25 agosto la Route nazionale 2024, oltre 60 incontri

VERONA, 22 LUG – Saranno più di 18mila i capi scout dell’Agesci (Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani) che parteciperanno alla Route 2024 con l’incontro nazionale a Villa Buri a Verona, dal 22 al 25 agosto. L’iniziativa avviene nel 50esimo anno dalla fondazione dell’Agesci, che risale al 1974: cinquant’anni nei quali le capo e i capi scout si appassionano alla bellezza del servizio e accompagnano le nuove generazioni alla realizzazione di sé come uomini e donne, attraverso il gioco, l’avventura e la strada. Verona è la città scelta per questo importante appuntamento con il traguardo del mezzo secolo di vita. La manifestazione sarà anche momento di riflessione collettiva sui temi del presente, con oltre 60 tra incontri, approfondimenti, attività di formazione e dibattiti, con lo scopo di analizzare la realtà delle nuove generazioni e definire le sfide e il percorso dell’Associazione nei prossimi anni. Collante dell’edizione 2024 è il tema ‘Generazioni di felicità’, che può apparire controcorrente rispetto al negativismo e ai segnali di crisi e sfiducia di questi tempi: “Ringraziamo il Comune di Verona per l’ospitalità. Numerosi sono gli obiettivi di questo incontro – hanno dichiarato Roberta Vincini e Francesco Scoppola, Presidenti del Comitato nazionale Agesci – Dal coinvolgere i capi dell’Associazione in un’esperienza motivante che possa regalare un tempo di qualità e nuovi contenuti per l’educazione; all’offrire un’occasione unica di confronto sugli orientamenti educativi e sociali attuali”.

