Scovati 150 falsi residenti in località turistica bellunese

Evasi 850 mila euro tra Imu e imposta di registro

AURONZO DI CADORE, 13 FEB – Scoperti dalla guardia di Finanza di 150 falsi residenti ad Auronzo di Cadore (Belluno) che hanno evaso tributi locali e imposte indirette per 850 mila euro. La mancata tassazione dell’Imu è riferita tra il 2019 al 2023, per una base imponibile di 120 milioni di euro nonché una base imponibile, ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta sostitutiva, per oltre 550 mila euro. Si tratta, nel dettaglio, di oltre 130 persone fisiche che hanno fittiziamente stabilito la loro residenza nei comuni compresi nel cadorino fruendo, indebitamente, dei benefici fiscali connessi all’acquisto della prima casa, nonché di circa 20 aziende, attive nel settore turistico-alberghiero e occhialeria, che hanno parimenti omesso il versamento dell’Imu. Gli accertamenti delle fiamme gialle cadorine hanno preso, tra l’altro, in considerazione i consumi energetici, idrici e di gas che erano particolarmente contenuti e, soprattutto, “stagionalizzati”, rivelandosi del tutto incompatibili con la destinazione dell’immobile ad abitazione principale che, insieme alla dichiarata dimora abituale, avrebbe invece giustificato l’esenzione dal pagamento dell’Imu. Si è quindi proceduto, per ciascun soggetto, al recupero a tassazione dell’Imu non versata per un importo complessivo di circa 800.000 euro di cui oltre 220.000 euro già accertata dagli Enti Locali, nonché dell’imposta di registro e dell’imposta sostitutiva correlate all’acquisto della prima casa, per un importo complessivo di 50.000 euro.

