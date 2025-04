Scritta contro Meloni, indagini per minaccia a Corpo politico

agenzia

Procura Milano ha aperto inchiesta su scritta 'spara a Giorgia'

MILANO, 14 APR – La Procura di Milano, diretta da Marcello Viola, ha aperto un fascicolo di indagine, al momento a carico di ignoti, per l’ipotesi di reato di “violenza o minaccia ad un Corpo politico” per la scritta “Spara a Giorgia” comparsa su una vetrina di una banca il 12 aprile, durante la manifestazione Pro Palestina, nel corso della quale una quarantina di appartenenti all’area antagonista, su diecimila partecipanti al corteo, hanno danneggiato e imbrattato muri e vetrine di banche, supermercati e locali. In una tranche dell’indagine, condotta dalla Digos che ha trasmesso oggi un’informativa ai pm, sono stati iscritti nel registro degli indagati sei giovani, denunciati ieri dagli investigatori e accusati, a vario titolo, di resistenza a pubblico ufficiale (con la nuova aggravante del decreto Sicurezza), danneggiamento, imbrattamento e possesso di un coltello a serramanico.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA