Scritte ‘no vax’ contro Crisanti, imbrattata casa del biologo

agenzia

Indagini dei carabinieri, visioonate filmati delle telecamere

I no vax colpiscono la villa del biologo e parlamentare Andrea Crisanti che da tempo si è trasferito in Val Liona (Vicenza). Imbrattata la piscina con della vernice rossa con alcune scritte offensive nei confronti dello scienziato. Colpito anche il muro posteriore della villa, presumibilmente attraverso il lancio di uova che sarebbero state riempite di vernice. Tutto sarebbe accaduto introno alle 2 della notte tra mercoledì e giovedì mentre Crisanti era in casa e stava dormendo. Nella giornata di ieri sopralluogo dei carabinieri della sezione investigativa del comando provinciale che hanno a disposizione anche le immagini delle telecamere della villa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA