Scritte sui muri alla Statale di Milano, Salvini: ‘Delinquenti’

Il ministro: 'Nessuna tolleranza per questa gente'

MILANO, 18 MAG – “Bestemmie, insulti di morte alle Forze dell’Ordine, risse. Università Statale di Milano vandalizzata da un branco di infimi delinquenti. Nessuna tolleranza per questa gente”: così ha osservato sui social il vicepremier Matteo Salvini postando le immagini di alcune delle scritte apparse nei giorni scorsi sui muri dell’università di Milano dove dal dieci maggio è in corso l’acampada pro Gaza. Scritte con frasi come ‘Franzini sionista’, e ‘Più sbirri morti’.

