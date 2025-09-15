Scuola al via, ministro ‘un applauso per docenti e personale’

agenzia

Nell'Ascolano, "conservare comunità con senso dell'identità"

MONTALTO DELLE MARCHE, 15 SET – “Mi fa veramente piacere di essere in una comunità che ha conservato il senso dell’identità, dell’attaccamento al territorio, delle radici. Questo è molto importante, perché senza radici è difficile costruire un grande futuro. Ed è per questo che io ho fortemente voluto che comunità come queste conservassero le loro scuole, anzi, che si potesse investire in comunità come queste”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara che si trova a Montalto delle Marche (Ascoli Piceno) all’Istituto Omnicomprensivo “Rotella-Montalto”, centro all’interno del cratere sismico 2016, in occasione dell’avvio dell’anno scolastico delle Marche. Valditara ha parlato a tal proposito di “una visione autentica di scuola”. “Innanzitutto – ha detto ancora Valditara – voglio ringraziare tutto il personale scolastici, docenti, personale alta, dirigente, per lo splendido lavoro che tutti i giorni fanno per i vostri figli e credo sia un ringraziamento non formale, anzi vi chiederei proprio di fare un applauso a chi tutti i giorni lavora per i nostri figli”.

