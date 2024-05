Scuola intitolata a Giuseppe Di Matteo in provincia di Forlì

Istruzione

La scuola primaria di Santa Maria Nuova Spallicci è stata intitolata al bambino sciolto nell'acido dalla mafia

«È stato bello vedere come la legalità sia un valore condiviso a livello nazionale e come ci sia una sensibilità comune dei giovani di tutta Italia nel ricordo del piccolo Giuseppe Di Matteo, rapito, ucciso e il cui cadavere fu poi sciolto nell’acido. Il nostro Giuseppe viene ricordato infatti non solo in Sicilia». Cosi il sindaco di San Giuseppe Jato, Giuseppe Siviglia, che ha partecipato a Bertinoro (in provincia di Forlì Cesena) all’intitolazione a Giuseppe Di Matteo della scuola primaria di Santa Maria Nuova Spallicci. “E’ stata una due giorni ricca di eventi: ieri c’è stato un dibattito a scuola, che ha visto gli alunni molto interessati al tema della legalità – ha spiegato Siviglia -.