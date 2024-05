Scuola: precari ‘Invisibili’ da Valditara, ‘Cercherà soluzione’

agenzia

Per immettere in ruolo idonei in concorsi passati

ROMA, 09 MAG – Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha ricevuto Gian Michele Mostardini e Alessandra Torrioni, portavoce del Movimento “Idonei 2020 per il ruolo, gli invisibili” in merito al futuro di coloro che hanno superato le prove dei concorsi docenti banditi negli scorsi anni e che rischiano di rimanere ingabbiati nelle relative graduatorie, vista la precedenza attribuita ai futuri vincitori dei concorsi Pnrr, attualmente in fase di svolgimento. “Il ministro – fa sapere il Movimento – ha dimostrato di aver colto il problema e si è impegnato nella ricerca di una soluzione che rispetti i diritti dei vincitori e degli idonei, pur in una situazione complessa, caratterizzata dal dover assolvere agli impegni legati al PNRR, per i quali è obbligatorio il raggiungimento di un target di assunzioni di 70.000 nuovi docenti in tre anni, ma soltanto attraverso nuove prove concorsuali”. Apertura anche sulla possibilità di riconoscimento – con punteggio aggiuntivo – del superamento dei concorsi 2020 anche per l’attribuzione di supplenze e incarichi annuali, in attesa della graduale attribuzione del ruolo. I portavoce dei ‘precari invisibili’ si sono detti disponibili a collaborare con le istituzioni per la ricerca del percorso migliore “per veder assicurato lo stato di diritto, il rispetto del progetto di vita di chi attende l’immissione in ruolo e la salvaguardia delle legittime aspettative di chi si è visto riconosciuto idoneo”.

