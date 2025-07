Scuola, previste 54mila assunzioni: Valditara esulta, per i sindacati resta il precariato

Istruzione

Le assunzioni fanno seguito al concorso bandito nel 2024

Il prossimo anno scolastico la scuola potrà contare sull’assunzione di oltre 54mila docenti nelle scuole statali di tutti i gradi, dei quali 13.860 di sostegno e 6.022 docenti di religione, in seguito al concorso bandito del 2024. «E’ un numero record», afferma soddisfatto il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara. «Abbiamo dedicato particolare attenzione alla continuità didattica per il sostegno, consapevoli dell’importanza che essa riveste per i ragazzi più fragili. Sull’insegnamento della religione cattolica, stiamo realizzando la più importante immissione in ruolo degli ultimi venti anni», aggiunge.«L’attenzione del Governo per il miglioramento della scuola si dimostra con azioni efficaci e concrete», rincara Paola Frassinetti, sottosegretario all’Istruzione e al Merito.

Ma i sindacati non sono completamente sulla stessa linea: i precari continueranno ad essere oltre 250 mila, dicono. «Sono poco più di 48mila immissioni in ruolo, a fronte di oltre 90mila posti liberi in organico di diritto tra docenti, educatori e Ata. A questo si aggiungono i circa 160mila posti autorizzati in organico di fatto, che continueranno a essere coperti da precari, e i contratti di supplenza che il prossimo anno scolastico, così come per il precedente, saranno oltre 250mila», fa notare la Flc Cgil. «Sulle assunzioni di educatori e personale Ata, che rappresentano oltre un terzo degli operatori scolastici, un silenzio eloquente», osserva la Federazione Lavoratori della Conoscenza CCgil.