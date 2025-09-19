Scuolabus si rovescia in Friuli, cinque feriti lievi

agenzia

Dopo scontro con auto. Sono 3 adulti e 2 bambini

TREPPO GRANDE, 19 SET – Uno scuolabus si è ribaltato questa mattina dopo essersi scontrato con un’auto in Friuli causando il ferimento lieve dei tre adulti che erano a bordo e di due bambini. L’incidente è accaduto attorno alle 8 tra Buja e Treppo Grande, in provincia di Udine. Gli operatori della Sores Fvg (Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria) hanno immediatamente attivato il piano di maxi emergenza temendo una situazione più grave. Complessivamente l’incidente – tra scuolabus e auto – ha coinvolto 26 persone, di cui 3 adulti e 23 bambini. I tre adulti sono stati portati in ospedale e ricoverati, le loro condizioni sono classificate in codice giallo; i due bambini, invece, hanno riportato soltanto ferite lievi, da codice verde. Gli altri bambini sono stati assistiti dal personale sanitario e dai genitori che sono giunti sul posto pochi minuti dopo. Stanno ancora operando l’elisoccorso sanitario Fvg, l’automedica, tre ambulanze e vigili del fuoco con un elicottero. E’ stato allertato anche il personale della Protezione civile comunale.

