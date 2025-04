Scuole chiuse a Spoleto e Campello per terremoto 3.6

agenzia

Decisione precauzionale, nessun danno segnalato

SPOLETO (PERUGIA), 24 APR – Scuole precauzionalmente chiuse a Spoleto e a Campello sul Clitunno a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 3.6 registrata intorno alle 23.30 di mercoledì, con epicentro nello spoletino. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione ma non ci sono state segnalazioni ai vigili del fuoco. A Spoleto, il sindaco Andrea Sisti ha disposto per oggi, giovedì 24 aprile, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Il provvedimento riguarda anche tutti gli edifici pubblici, compresi musei, teatri e centri diurni socio-riabilitativi per disabili e anziani non autosufficienti. Nel frattempo è stata aperta la sede della Protezione civile a Santo Chiodo, dove è possibile rivolgersi per segnalazioni o richieste di informazioni.

