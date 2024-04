agenzia

Lo scrittore oggi alla manifestazione con la famiglia

MILANO, 25 APR – Antonio Scurati, lo scrittore che è stato censurato dalla Rai sta sfilando in corteo per il 25 aprile a Milano. Lo scrittore non ha voluto rilasciare dichiarazioni, ha solo detto: “sì salirò sul palco, leggerò il mio monologo”. Scurati partecipa alla manifestazione con la famiglia.

