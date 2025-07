‘Se vuoi rivedere il cane prepara 450 euro’, arrestato 16enne

agenzia

Nel Napoletano denunciato il padre, complice del figlio

NAPOLI, 29 LUG – “Se vuoi rivedere il cane prepara 450 euro”. È la richiesta, giunta telefonicamente, rivolta a una donna a cui avevano poco prima sottratto dal giardino Cindy, un piccolo maltese, affidatole da un’ amica. Tutto è successo a Varcaturo, frazione del popoloso comune di Giugliano in Campania. Il piccolo dal pelo riccio è stato affidato per qualche giorno ad una donna, da un’amica indaffarata. Il cagnolino è rimasto nel suo giardino fino a ieri pomeriggio, per poi ricomparire ma solo nella richiesta telefonica di una giovane voce maschile. Pianificato l’incontro per la restituzione prezzolata del cagnetto rapito, la vittima ha composto il 112 e raccontato tutto ai Carabinieri. I militari della stazione locale hanno organizzato un appostamento, attendendo l’arrivo del rapitore. Il blitz pochi istanti dopo. In manette un 16enne incensurato del posto, poi portato nel centro di accoglienza dei Colli Aminei. Dovrà rispondere di tentata estorsione. Denunciato il padre per lo stesso reato, in quanto complice del figlio. Liberato senza conseguenze e giusto in tempo per la cena il piccolo maltese.

