Seconda spaccata in un mese nella pasticceria di Blanco

agenzia

Vetrina infranta nel negozio aperto dal cantante a Brescia

BRESCIA, 23 OTT – Secondo furto in un mese nella pasticceria di proprietà del cantante Blanco in viale Italia a Brescia. Era già successo a fine settembre quando era stato lo stesso Blanco a raccontare sui social quanto accaduto. “I nostri dolci sono così buoni che vanno a ruba”, aveva commentato con ironia. Ora una nuova spaccata e nuovi danni per il locale dell’artista.

