Secondo striscione a Padova per Cospito, indaga la Digos

Scritta contro il 41 bis, dopo il 'fuoco alla Polizia'

(v. ‘Striscione contro la Polizia scoperto …’ delle 10.25) (ANSA) – PADOVA, 11 LUG – Un secondo striscione di stampo anarchico, con la scritta “Alfredo libero. 41bis = tortura”, in riferimento alla vicenda di Alfredo Cospito, è stato scoperto dalla Polizia a Padova, dopo quello rinvenuto che inneggiava al “fuoco alla Polizia”. La nuova scoperta è stata fatta nel corso dell’attività di ricognizione e vigilanza sul territorio da parte degli agenti della Questura. Lo striscione era affisso sul ponte di un canale nell’area verde di via Ormaneto, nella prima periferia cittadina. Sul posto gli agenti della Digos e delle Volanti, che hanno proceduto alla rimozione dello striscione e avviati gli accertamenti per identificare gli autori di questa ulteriore iniziativa.

