Sedicenne disperso nel Po, secondo giorno di ricerche

agenzia

Vigili del fuoco in azione nel Pavese vicino a Ponte della Becca

PAVIA, 25 LUG – Sono riprese questa mattina le ricerche del ragazzo di 16 anni, di origine egiziana, disperso nel Po dal tardo pomeriggio di mercoledì, all’altezza del Ponte della Becca nel Pavese. In azione i vigili del fuoco, con l’ausilio dell’elicottero, specialisti sommozzatori e soccorritori acquatici. Già nella serata di mercoledì e per l’intera giornata di ieri era stato setacciato il tratto di fiume che parte dal Ponte della Becca, alla confluenza del Ticino nel Po. Il giovane stavano camminando in acqua, vicino alla riva, quando probabilmente è inciampato ed è stato trascinato al largo dalla corrente. Il tentativo del padre di salvarlo è stato purtroppo inutile.

