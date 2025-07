Sedicenne in coma etilico trasferito in ospedale in codice rosso

agenzia

Durante festa in spiaggia a Sestri Levante. Grave anche coetanea

GENOVA, 05 LUG – Due minorenni ricoverati, uno in codice rosso, per grave intossicazione etilica. Questo il bilancio di una festa in spiaggia sul lungomare di Sestri Levante che si è svolta ieri sera ed è durata fino all una quando una ragazza di 16 anni ha dovuto ricorrere prima alle cure dei militi della Croce Verde e quindi del 118 per aver bevuto superalcolici fino a perdere conoscenza. Dopo una ventina di minuti è toccato ad un ragazzo coetaneo dove la situazione è apparsa così grave da indicare il codice rosso per il trasporto in ospedale a Lavagna. Sul posto i carabinieri che hanno ascoltato anche i genitori dei ragazzi accorsi visto l’esito della festa. Indagini anche per capire dove siano stati acquistati i superalcolici.

