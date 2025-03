Seduta di yoga per il personale Procura generale Perugia

agenzia

Coinvolti magistrati, amministrativi e polizia giudiziaria,

PERUGIA, 03 MAR – Seduta di meditazione e yoga durante la mattinata di lavoro per il personale della Procura generale di Perugia che si è ritrovato nell’aula d’udienza della Corte d’appello. Così per un giorno, il frenetico clic delle tastiere, la rincorsa alle scadenze degli atti e dei provvedimenti e tutte le attività quotidiane si sono trasformate in “un’armonia di respiri profondi e movimenti rilassanti per riscoprire il valore del benessere interiore e della connessione con sé stessi” come sottolinea lo stesso Ufficio in una nota. La prima seduta di meditazione si è svolta lunedì ed è stata aperta a tutto il personale della Procura generale, magistrati, amministrativi, polizia giudiziaria, oltre una trentina di persone in tutto. E’ stata organizzata secondo il metodo Sahaja Yoga. E’ frutto dell’iniziativa di un funzionario in collaborazione con l’associazione Sahaja Yoga Milano, subito accolta con favore dal procuratore generale, Sergio Sottani e dalla dirigente amministrativa, Luisa Lucia Marsella, che lo hanno inserito nel programma delle attività annuali per il 2025, con l’obiettivo di migliorare il benessere psicofisico dei dipendenti. “La meditazione è infatti un potente strumento per sviluppare la consapevolezza di sé e migliorare la qualità della vita lavorativa” sottolinea la Procura generale. “Essa – aggiunge – aiuta a gestire lo stress, a rafforzare la serenità interiore e a promuovere relazioni positive tra colleghi. In un periodo in cui il personale amministrativo è sottoposto a pressioni crescenti, questa seduta ha rappresentato un’opportunità preziosa per ritrovare equilibrio e armonia. Lo stress, infatti, è una delle principali problematiche che affliggono i lavoratori, in particolare in contesti ad alta pressione come quello giuridico. Le scadenze e i carichi di lavoro possono accumularsi rapidamente, influenzando negativamente il benessere psicofisico. Tuttavia, la meditazione si presenta come una soluzione accessibile e potente. Anche solo 10-20 minuti al giorno possono portare a una significativa riduzione dello stress e a un miglioramento della concentrazione”.

