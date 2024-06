Segnalate altre pietre d’inciampo pro Palestina a Bolzano

agenzia

In tutto sono sei, sempre affianco a quelle per ebrei uccisi

BOLZANO, 07 GIU – Sono complessivamente sei le pietre d’inciampo pro palestinesi segnalate a Bolzano. Le targhe in argilla sono state tutte posizionate affianco a pietre d’inciampo in ottone in ricordo delle vittime dell’olocausto in varie vie del centro storico della città. Il testo è sempre lo stesso: “Qui pianifichiamo la morte di uomini, donne e bambini palestinesi, vittime di genocidio e persecuzione dal 1948. 13.000 bambini morti di bombe e fame. Avevamo giurato di non ripetere”. Sulla questione interviene il capogruppo della Lega in Consiglio comunale Roberto Selle: “Va bene che ora Palestina e stato di Israele sono in conflitto, ma dipingere in maniera egualitaria una situazione a senso unico come fu quella degli ebrei deportati nei campi di concentramento, è solo un atto di antisemitismo”.

