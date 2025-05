Segnalazione dall’estero di violenze su una ragazza, un arresto

agenzia

Nel Crotonese un 33enne maltrattava da anni la compagna

STRONGOLI, 02 MAG – Frammenti di una chat in cui una ragazza si lamentava col suo interlocutore di subire violenze dal compagno è stato l’input che ha portato i carabinieri della Compagnia di Cirò Marina a portare alla luce un caso di violenza di genere con l’arresto di 33enne per maltrattamenti in famiglia. Nel messaggio, giunto dall’estero alla centrale operativa della Compagnia, l’unico riferimento dato dalla ragazza era che si trovava a Strongoli, ma senza sapere indicare precisamente dove. I militari di Strongoli e della Centrale operativa hanno quindi acquisito informazioni sul web e sui social network, arrivando poi ad individuare il domicilio della coppia e a stabilire un contatto diretto con la vittima per accertarne l’incolumità e verificare la veridicità della segnalazione ricevuta. Le indagini successive hanno consentito agli investigatori di delineare un quadro di maltrattanti ai danni della ragazza andati avanti nel tempo con atti di di violenza fisica compiuta sia in Italia che all’estero oltre che psicologica. Vista la gravità della situazione è stato attivato il codice rosso che ha consentito il collocamento immediato della vittima in una struttura protetta, e poi, agli arresti domiciliari dell’uomo disposti dal gip su richiesta della Procura di Crotone.

