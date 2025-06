Segre e Bruck con la bandiera d’Israele in un murale a Milano

agenzia

E' al memoriale della Shoah sui resti di un'opera 'vandalizzata'

MILANO, 05 GIU – Liliana Segre ed Edith Bruck unite in un abbraccio mentre stringono la bandiera di Israele: è ‘Again and again’, il nuovo murale realizzato da AleXsandro Palombo al Memoriale della Shoah di Milano, sui resti dell’opera “Binario 21, I Simpson deportati ad Auschwitz”, realizzato dallo stesso street artist nel 2023 e più volte vandalizzato. L’opera – si legge in una nota – nasce come risposta urgente al clima di odio e divisione, e al preoccupante dilagare dell’antisemitismo. Negli ultimi due anni il murale dei Simpson ebrei – denuncia Palombo – “è stato oggetto di sei gravi atti vandalici a sfondo antisemita”, tra cui le scritte ‘Free Pal’ e ‘Palestina libera’, che l’artista spiega di non aver voluto rimuovere in segno di “condanna al dilagare della violenza antiebraica esplosa in tutto l’Occidente con la nuova caccia all’ebreo”. Nel murale, le due sopravvissute della Shoah indossano le divise a righe dei campi di concentramento con sul petto, ben visibile, la stella gialla di David. Abbracciate, con gli occhi chiusi, tengono insieme la bandiera di Israele.

