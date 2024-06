Segre, quando guardo la tv mi viene da dire che tutto è perduto

agenzia

'Nel mondo accadono cose che non avremmo voluto vedere'

MILANO, 20 GIU – “Quando sono costretta a vedere certe cose in televisione che accadono nel mondo e in Europa che non avremmo voluto vedere mi viene da dire: tutto è perduto”. L’ex deportata ad Auschwitz e senatrice a vita, Liliana Segre, però, durante la cerimonia di consegna della medaglia al Merito civile all’Aned a Milano sente invece di dire di voler essere “figlia” dell’Associazione nazionale ex deportati per l’attività di diffusione della storia “che i giovani devono poter imparare”.

