Segre, vedo terribili immagini di guerra e penso ai bambini

Alla senatrice a vita il premio Burgio 'Dalla parte dei bambini0

PAVIA, 23 SET – “Quando si parla di bambini, spesso non ci si rende conto della loro grande sensibilità. Ognuno di noi vive la sua prima infanzia in modo indimenticabile. Io ad esempio, a 94 anni appena compiuti, ho un ricordo ancora vivo del dottor Lovati, il pediatra che mi curava. Ma a un certo punto, quando venni espulsa dalla scuola elementare dove mi apprestavo a frequentare la terza, il mio pediatra e tutto quello che faceva parte del mio mondo di bambina vennero improvvisamente cancellati”. Lo ha raccontato questa sera a Pavia la senatrice Liliana Segre, dopo aver ricevuto il premio Burgio “Dalla parte dei bambini” (consistente in una scultura dell’artista Maurizio Fusari, che rappresenta l’albero della vita dalle solide radici). Il riconoscimento, intitolato a Giuseppe Roberto Burgio, fondatore della scuola pediatrica pavese e innovatore della pediatria italiana, era dedicato quest’anno ai bambini vittime di tutte le guerre. “Quando vedo nei telegiornali le terribili immagini delle guerre che oggi ancora si combattono, il mio pensiero va ai bambini che soffrono per questi conflitti, perché c’è chi vuole togliere loro la casa o anche ucciderli – ha aggiunto la senatrice Segre -. Il bambino è un piccolo mondo che nasce e avrebbe tutta una vita davanti a sé, se non si presenta un mondo di adulti che, per interessi politici o altre ragioni, vuole impedirglielo”. “Le persone a mie più care sono morte per la sola colpa di essere nate – ha ricordato Liliana Segre -. Però nella mia vita non ha mai voluto essere la donna della vendetta, ma una donna di pace. A dicembre diventerò bisnonna di una bambina: anch’io sarei dovuta morire per la colpa di essere nata, ma ho avuto la fortuna di diventare mamma, nonna e ora bisnonna. E’ la vita che vince sempre”. Nel corso della cerimonia hanno portato il loro saluto anche Ezio Greggio e Ferruccio de Bortoli, in qualità di presidente di Vidas, premiati in passato con il premio Burgio giunto quest’anno alla quarta edizione.

