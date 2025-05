Seguite e molestate, una filma e il video è virale su TikTok

agenzia

Insulti e minacce contro un gruppo di ragazze a Ferrara

FERRARA, 13 MAG – Stavano tornando da una serata in discoteca quando sono state insultate e minacciate da un gruppo di ragazzi più grandi. Una delle giovani è riuscita a filmare e ha condiviso il video su TikTok, dove in poche ore il filmato ha superato il milione di visualizzazioni e raccolto centinaia di messaggi di solidarietà, e la condivisione del rapper Emis Killa. L’episodio, nella notte tra sabato 10 e domenica 11 maggio, è stato raccontato dal quotidiano la Nuova Ferrara. Quattro ragazze stavano tornando verso i propri motorini quando alcuni giovani, 25-30 anni, hanno cominciato ad insultarle e minacciarle. Le amiche, spaventate, hanno aumentato il passo per raggiungere i motorini il più in fretta possibile, ma allo stesso tempo una di loro ha attivato la videocamera del cellulare e, puntandolo a terra, ha registrato tutto: si sentono le offese e le minacce. Le ragazze poi hanno scritto: “Stiamo bene, ma ci siamo spaventate molto”. “Non mi aspettavo di vivere questa cosa in prima persona – racconta una di loro alla Nuova Ferrara -. Ho subito pensato al peggio. Quelle persone erano anche all’interno del locale e già lì davano fastidio, ma noi non ci siamo mai avvicinati, non abbiamo fatto nulla per meritare quegli insulti. Ho avuto molta paura”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA