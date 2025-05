Sei arresti in blitz antidroga dei Cc nei boschi in Maremma

agenzia

Operazioni dei carabinieri coi Cacciatori di Calabria

GROSSETO, 05 MAG – Sei uomini arrestati dai carabinieri nei boschi in Maremma per detenzione e spaccio di stupefacenti e per possesso illegale di armi. Li hanno presi vicino a bivacchi e covi in ‘piazze di spaccio’. L’attività, dal 14 aprile al 4 maggio, ha impegnato un contingente di carabinieri eliportato dei Cacciatori di Calabria a supporto dei colleghi del Comando Provinciale di Grosseto in una serie estesa di operazioni antidroga. Circa 10 i bivacchi, trovati e smantellati dove venivano occultate droghe e soldi: in tutto sono stati sequestrati 400 grammi di hashish, 300 di cocaina, 50 di eroina e 5.500 euro in contanti. Trovati numerosi cellulari, bilancini, cartucce da fucile e altro materiale utile allo spaccio degli stupefacenti. Un settimo soggetto, un minore straniero, è stato invece denunciato e affidato a una comunità di recupero. Altre otto persone, uomini e donne, sono state segnalate alla prefettura di Grosseto come assuntori di stupefacenti. Le attività dei carabinieri hanno puntato ad acquisire le posizioni di bivacchi improvvisati, ricoveri di fortuna, allestiti al volo e funzionali ad una sopravvivenza estrema, finalizzati a fungere da punti di spaccio di stupefacenti di ogni tipo. E’ stata fatta un’attenta pianificazione così come lunghi servizi di osservazione, quindi i carabinieri hanno raggiunto e bloccato gli stranieri presenti nei covi.

