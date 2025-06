Sei auto incendiate nel Foggiano, in fiamme anche gli alberi

agenzia

Paura tra i residenti a Manfredonia. Indagini in corso

MANFREDONIA, 29 GIU – Sei auto sono state incendiate la scorsa notte a Manfredonia (Foggia), in due momenti differenti. Lo denuncia, pubblicando un video social, Giuseppe Marasco, ispettore ambientale dei Civilis e consigliere comunale. In entrambi i casi le fiamme si sono propagate rapidamente coinvolgendo anche alberi vicini alle abitazioni, spaventando i residenti. I Vigili del fuoco sono riusciti a domare gli incendi. “È importante che le autorità competenti accertino le cause e prendano misure per prevenire eventi criminosi simili in futuro”, afferma Marasco. Le forze dell’ordine indagano sull’accaduto.

