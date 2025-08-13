Semaforo rosso su statale Cortina, ma auto passano lo stesso

agenzia

Ieri notte, quando la '51' era chiusa per le forti piogge

BELLUNO, 13 AGO – Sono stati numerosi gli automobilisti che ieri notte sono transitati sulla statale 51 di Alemagna chiusa per rischio frane nonostante i semafori rossi sui due punti a monte e a valle dell’interruzione, nei pressi di San Vito di Cadore (Belluno). L’arteria che collega la pianura a Cortina d’Ampezzo è stata riaperta al transito stamane, cessato l’allarme. Ma il blocco è rimasto attivo dalle 22.30 circa, dopo che un forte temporale aveva attivato l’allerta nei pluviometri, fino alle 6 del mattino. Nonostante il divieto, e la segnalazione semaforica in funzione, decine macchine hanno attraversato il tratto di statale interdetto, fidando sul fatto che l’allarme era scattato da poco e non potevano ancora presenti gli operatori dell’Anas. Per chi ha preferito il rischio potrebbero comunque arrivare delle sanzioni, perchè l’area è controllata costantemente dalle telecamere.

