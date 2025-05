Delitto Chiara Poggi, Sempio: «Ho temuto l’arresto, ma sono pronto ad affrontare tutto»

Nuova inchiesta

Indagato a Quarto Grado, dispiaciuto per amici

“Ho temuto di essere arrestato. Sono stanco, ma pronto ad affrontare tutto”. È un passaggio dell’intervista a “Quarto Grado” di Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul caso Garlasco per l’omicidio di Chiara Poggi. Il 37enne ha parlato con la trasmissione di Retequattro subito dopo la perquisizione di mercoledì scorso. “Sono un po’ provato, è stata lunga”, dice, l’uomo che martedì verrà interrogato dai pm della Procura di Pavia, dove è stato convocato. Sempio, amico del fratello di Chiara, Marco Poggi, ha ribadito di essere “più preoccupato” per i genitori, “perché ho saputo che sono stati anche là”. “Pensavi fosse un arresto?”, gli chiede il giornalista. “All’inizio l’ho pensato…”, è stata la sua risposta. Il 37enne si è detto “dispiaciuto” del coinvolgimento nelle indagini degli amici. “Se sono preoccupato? No, siamo pronti a tutto quello che verrà. Faranno le loro verifiche, tutto quello che verrà, ci sarà una spiegazione – ha concluso – e lo affronteremo mano a mano”.

