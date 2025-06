++Sensibilizzate misure attorno a Vaticano e per Giubileo

agenzia

Oggi Angelus e nel pomeriggio messa a San Giovanni

ROMA, 22 GIU – Sensibilizzata l’attenzione attorno all’area del Vaticano per l’Angelus di oggi, dopo l’attacco Usa ai siti nucleari in Iran. Sotto la lente, inoltre, anche la basilica di San Giovanni dove nell’ambito del Giubileo dei governanti e’ in programma nel pomeriggio una messa presieduta dal pontefice. Da stamattina è stata ulteriormente sensibilizzata la sorveglianza di tutti gli obiettivi sensibili americani a Roma.

